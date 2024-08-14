Израиль готов проводить рейды на границе Газы с Египтом

Армия Израиля готова прочно удерживать позиции в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа с Египтом, но готова и уйти оттуда, перейдя к точечным рейдам, если политическое руководство Израиля так решит.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви во время поездки в этот район.

Как сообщила армейская пресс-служба, Халеви провел в Филадельфийском коридоре в районе города Рафах оперативное совещание с участием высшего командного состава. Он отметил там, что за десять месяцев операции в секторе Газа израильские войска добились больших успехов на пути ликвидации военной структуры радикального палестинского движения ХАМАС. Начальник Генштаба также подчеркнул, что армия будет наращивать давление на радикалов до тех пор, пока не будут освобождены все удерживаемые в анклаве израильские заложники.

Говоря об удержании контроля над Филадельфийским коридором, Халеви указал, что он важен для укрепления позиций Израиля. "Мы готовимся ко всем сценариям, решения о которых могут быть приняты на политическом уровне. Если они решат, что мы остаемся в Филадельфийском коридоре, мы знаем, как остаться там и быть сильными. Если они решат, что мы следим [за ситуацией] и проводим рейды каждый раз, когда поступает сигнал, мы сумеем сделать и это", - заявил военачальник.

Филадельфийский коридор - израильское условное обозначение узкой 20-километровой полосы вдоль границы сектора Газа с Египтом. В настоящий момент его контролируют израильские войска, вошедшие туда в рамках военной операции, ведущейся в анклаве с октября 2023 года в ответ на атаку вооруженных радикалов из движения ХАМАС на южные районы еврейского государства. По версии израильской стороны, через эту границу идет контрабанда оружия, позволяющая палестинским радикалам в секторе Газа восполнять запасы, поэтому Израиль настаивает на сохранении за собой военного контроля над этой территорией до создания механизма, который бы гарантировал пресечение этих поставок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!