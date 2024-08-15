Иран может атаковать инфраструктуру вокруг Хайфы

Иран или проиранские группы могут нанести удар по инфраструктуре рядом с городом Хайфа, чтобы избежать жертв среди мирных граждан Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, одним из ответов на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может стать атака на инфраструктуру вокруг израильского города Хайфа, которая не приведет к жертвам среди гражданского населения. Это связано с тем, что гибель мирных жителей может вызвать "разрушительный ответ Израиля". При этом источник считает, что атакует, возможно, не Иран, а "иранские доверенные лица".

Другим вариантом ответа может стать более интенсивная атака, пишет Bloomberg. Более масштабный удар, вероятно, может включать такие цели, как опреснительные установки Израиля, ядерный реактор или военные объекты страны, утверждает агентство. Также источники предполагают, что Иран может начать "разрушительную кибератаку".

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