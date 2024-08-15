Эрдоган призвал активизировать усилия по достижению прекращения огня в Газе

Турция продолжит поддерживать справедливое дело Палестины.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены меры по достижению постоянного прекращения огня и мира в секторе Газа, а также текущие события.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит поддерживать дело Палестины, и в то же время приложит усилия, чтобы остановить Израиль и усилить международное давление на него.

Он также призвал все страны, особенно страны исламского мира, активизировать усилия по немедленному прекращению огня в Газе и непрерывной доставке гуманитарной помощи палестинцам.

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