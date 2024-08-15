Трамп заявил об эпидемии преступности в США из-за наплыва мигрантов

США охватила эпидемия преступности из-за провальной миграционной политики нынешней американской администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Я предупреждал, что преступления, которые совершают [нелегальные] мигранты, достигнут масштаба эпидемии. Но все гораздо хуже эпидемии, ситуация вышла из-под контроля, - сказал он на митинге в штате Северная Каролина. - Эти люди жестокие, подлые, злые. Их не должно быть в нашей стране. <...> Мигранты, которых впустила в нашу страну [вице-президент США Камала] Харрис, насилуют наших женщин и обижают наших детей".

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на выборах устроить крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов.

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