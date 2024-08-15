Экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии

Прокурор Рамиро Гонсалес возбудил дело в отношении экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозреваемом в домашнем насилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Nación.

По ее данным, Фернандесу предъявлены обвинения в "причинении серьезного вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами" его бывшей спутнице Фабиоле Яньес. Прокурор распорядился взять показания у ряда бывших должностных лиц и бывшего лечащего врача президента.

На прошлой неделе Яньес дала показания, в которых обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии. Как пишет издание, в своих показаниях Яньес утверждала, что случаи применения насилия начались еще до того, как Фернандес стал президентом.

Политик, руководивший страной в 2019-2023 годах, отрицает обвинения в свой адрес. Судья пригласил Яньес дать показания после того, как в ходе расследования антикоррупционного дела, подозреваемым по которому проходит Фернандес, в телефонах других фигурантов были обнаружены сообщения и фотографии, указывающие на возможные случаи применения силы экс-главой государства в отношении его спутницы. На одной из фотографий у Яньес видна гематома на лице.

Фернандес и Яньес не состояли в официальном браке, в апреле 2022 года у пары родился сын.

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