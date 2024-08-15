Трамп предупредил, что станет с США, если победит Харрис

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе выступления на митинге в штате Северная Каролина заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

"Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится", - предупредил политик.

Трамп, в свою очередь, пообещал, что в случае победы на выборах президента США он тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны. Он добавил, что при его возвращении в Белый дом доходы и накопления американцев снова будут расти.

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