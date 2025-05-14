В Ливии ограблен летний дом премьер-министра

Летний дом премьер-министра Ливии Абдулхамида Дбайбы подвергся ограблению.

Как передает Day.Az, в сети появилось видео, на котором видно, как большое количество людей проникают на территорию резиденции, выносят имущество, совершают погром и наносят значительный ущерб дому.