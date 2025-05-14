https://news.day.az/world/1752547.html В Ливии ограблен летний дом премьер-министра - ВИДЕО Летний дом премьер-министра Ливии Абдулхамида Дбайбы подвергся ограблению. Как передает Day.Az, в сети появилось видео, на котором видно, как большое количество людей проникают на территорию резиденции, выносят имущество, совершают погром и наносят значительный ущерб дому.
В Ливии ограблен летний дом премьер-министра - ВИДЕО
Летний дом премьер-министра Ливии Абдулхамида Дбайбы подвергся ограблению.
Как передает Day.Az, в сети появилось видео, на котором видно, как большое количество людей проникают на территорию резиденции, выносят имущество, совершают погром и наносят значительный ущерб дому.
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