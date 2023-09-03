https://news.day.az/autonews/1591770.html JAC выпустит минивэн со штурвалом вместо руля
JAC выпустит минивэн со штурвалом вместо руля
Компания JAC представит 25 августа на автосалоне в китайском городе Чэнду новый минивэн Refine RF8. Как передает Day.Az, об этом сообщает autohome.com.cn.
Длина автомобиля составит 5200 мм. Минивэн получит широкую решетку радиатора, светодиодные фары и сдвижные боковые двери. Опционально крышу можно будет окрасить в белый цвет. В салоне установлен руль, похожий на штурвал, а на передней панели находится большой экран мультимедиа.
Автомобиль будет предлагаться с гибридной и электрической силовыми установками, характеристики которых не объявлены. О том, когда минивэн Refine RF8 появится в продаже, станет известно во время премьеры.
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