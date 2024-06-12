Названа дата начала реализации законодательства о деятельности такси

С 1 июля начнется реализация действующего законодательства. До того, как запустить этот процесс, водителям такси было предоставлено достаточно информации.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмин Мамедов.

Он отметил, что водители такси пользуются услугами поддержки в рамках технических, методологических и возможных ресурсов для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Считаю, что если мы начнем полностью применять законодательство с 1 июля, то выгоду от работы, проделанной в процессе подготовки, почувствуют как водители такси, так и государственные органы", - добавил замминистра.

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