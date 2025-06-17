Хот-хэтч Peugeot 208 GTI возрожден в формате электрокара

Peugeot возродила хот-хэтч 208 GTI: 280 л.с. и 0-100 за 5,7 секунды. Перед легендарным марафоном "24 часа Ле-Мана" состоялась презентация "заряженной" модели знаменитой линейки. Теперь GTI - безальтернативный электромобиль, самая азартная версия основана на Peugeot e-208. Концепция прежняя: привод передний, двигатель развивает солидные 280 лошадиных сил и 345 Нм крутящего момента, а время разгона 0-100 сократилось до 5,7 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Линейка Peugeot GTI перезапущена после шестилетнего перерыва, и бензиновых хот-хэтчей пока ждать не приходится. Электромобиль e-208 GTI почти вдвое мощнее исходника, ведь обычная пятидверка выдаёт 136 или 156 лошадиных сил. Запас хода с такой силовой установкой ожидаемо снизился: батареи на 54 киловатт-часа хватает на 350 километров, хотя обычные "двести восьмые" на электротяге проезжают 360-400 километров.

Снаружи Peugeot e-208 GTI отличается эффектными 18-дюймовыми дисками с надписью GTI, трёхсантиметровым занижением подвески, расширенной (+56 мм спереди и +27 мм сзади) колеей, а также декором. У переднего бампера центральная секция окрашена в цвет кузова, а структура имитации решётки радиатора однотонная. С кормы стал больше спойлер.

В салоне добавились красные акценты и спортивные кресла с развитой боковой поддержкой. Наконец, для новинки заявлены четырёхпоршневые тормоза с 355-миллиметровыми дисками, другой задний стабилизатор поперчной устойчивости, перенастроенные пружины, амортизаторы и усилитель рулевого управления, а также полуслики Michelin Pilot Sport Cup 2.

Цены пока не объявлены, ведь продажи возрождённых Peugeot линейки GTI начнутся в конце года. Вероятно, цены достигнут 36 тысяч фунтов стерлингов. Дебют бензинового Peugeot 208 GTI не исключён, если такой хот-хэтч будет востребован, но в Европе на бензиновую спортивную модификацию едва ли решатся.