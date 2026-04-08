Названы кроссоверы с самым низким расходом топлива

Topspeed перечислил 10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в подборку вошли как массовые, так и премиальные модели, которые на шоссе расходуют не более 9,4 литра топлива на 100 километров.

Лучший показатель среди негибридных полноприводных автомобилей демонстрирует Subaru Outback - расход 7,6 л. топлива на 100 км. Модель с оппозитным 2,5-литровым двигателем на 70-литровом баке проезжает 925 км по трассе. Более мощная турбоверсия также укладывается в норматив - 8,1 л. на 100 км.

Такую же эффективность (7,6 л. на 100 км) показывает переднеприводный Kia Sorento с атмосферным 2,5-литровым мотором. Автомобиль способен проехать по шоссе почти 885 км, что значительно превосходит ранние поколения модели, расходовавшие на трассе около 13 л. на 100 км.

Среди люксовых моделей выделяется Cadillac XT5 (8,1 л. на 100 км). Базовый 2,0-литровый турбодвигатель и передний привод позволяют проезжать до 885 км между заправками. Даже с опциональным 3,6-литровым V6 кроссовер остается экономичным (9,0 л. на 100 км).

Lexus RX 350 в переднеприводной версии с 2,4-литровым турбомотором расходует на трассе 8,1 л. на 100 км. Полноприводная модификация незначительно уступает (8,4 л. на 100 км). С 67-литровым баком автомобиль может проехать до 830 км по шоссе.

Infiniti QX60 показал расход 8,4 л. на 100 км. Автомобиль с 2,0-литровым турбодвигателем с технологией изменения степени сжатия в паре с 9-ступенчатым "автоматом" может проехать до 885 км на трассе при полном баке (74 литра).

В топ-10 самых экономичных среднеразмерных кросооверов вошли также Toyota Grand Highlander (8,4 л. на 100 км), Hyundai Santa Fe (8,1 л. на 100 км), Ford Explorer (8,1 л. на 100 км), Lincoln Nautilus (8,1 л. на 100 км) и Chevrolet Blazer (8,1 л. на 100 км).