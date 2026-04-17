В Китае появился седан с динамикой суперкара
Geely открыла предзаказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7.
Компания Geely открыла предварительные заказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7, сообщает пресс-служба бренда.
В КНР представлены четыре варианта по цене от 113 до 143 тыс. юаней, то есть от 1,3 до 1,6 млн рублей. Габариты модели составляют 4958 (длина), 1915 (ширина) и 1505 (высота) мм, а колесная база - 2852 мм.
Версия с полным приводом имеет двухмоторную компоновку и обладает мощностью 424 л.с. (526 Нм). Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 5,4 с.
В Starshine 7 используется система помощи водителю Geely H3, в состав которой включены 26 источников информации, считая камеры, миллиметровые радары и ультразвуковые датчики.
