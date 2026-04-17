В Китае появился седан с динамикой суперкара

Geely открыла предзаказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, компания Geely открыла предварительные заказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7, сообщает пресс-служба бренда.

В КНР представлены четыре варианта по цене от 113 до 143 тыс. юаней, то есть от 1,3 до 1,6 млн рублей. Габариты модели составляют 4958 (длина), 1915 (ширина) и 1505 (высота) мм, а колесная база - 2852 мм.

Версия с полным приводом имеет двухмоторную компоновку и обладает мощностью 424 л.с. (526 Нм). Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 5,4 с.

В Starshine 7 используется система помощи водителю Geely H3, в состав которой включены 26 источников информации, считая камеры, миллиметровые радары и ультразвуковые датчики.