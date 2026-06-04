Почему дешевый фреон в кондиционере способен сжечь автомобиль?

Fit Service предупредил водителей о риске пожара из-за дешевой заправки кондиционера. Заправка автокондиционера неподходящим хладагентом может привести к пожару или дорогостоящему ремонту. Об этом предупредил Валерий Чмелев, руководитель автосервиса Fit Service, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По словам эксперта, большинство современных машин рассчитаны на фреоны R134a или R1234yf, у которых строго определены давление, температура кипения и тип масла. Использование дешевых заменителей или смешивание разных типов хладагента нарушает баланс в системе. В результате компрессор и клапаны работают некорректно, возникают перегрев и нестабильное давление.

Особую опасность представляют некачественные заменители на основе пропан-бутана: при утечке такой газ легко воспламеняется от искры проводки или нагретых элементов выхлопной системы. Это создает реальный риск возгорания автомобиля, отметил специалист.

Чмелев призывает водителей не экономить на заправке кондиционера и использовать только рекомендованный производителем тип хладагента.