AĞIR İTKİ ÜZ VERDİ

Aktrisa Oliviya de Hevillend 104 yaşında vəfat edib.

Day.Az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Deadline" internet nəşri bildirib.

Oliviya de Hevillend "Küləklə sovrulanlar" ("Gone with the Wind", 1939-cu il) filmindəki rolu ilə məşhurdur.

Oliviya de Hevillend 1 iyul 1916-cı ildə Tokioda anadan olub. O, sonradan Kaliforniyaya köçüb və 18 yaşı olarkən "Warner Brothers" studiyası Oliviyaya ilk müqavilə təklif edib. De Hevillend peşəkar karyerası ərzində iki dəfə "Oskar" mükafatı alıb. Aktrisa habelə iki dəfə "Qızıl qlobus" mükafatına layiq görülüb.