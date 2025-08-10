Şimali Makedoniyada yerli seçkilər oktyabrın 19-da keçiriləcək

Şimali Makedoniyada yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər oktyabrın 19-da baş tutacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Makedoniya Parlament Assambleyasının sədri Afrim Qaşi qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, birinci turda nəticəsiz qalan bələdiyyələrdə noyabrın 2-də ikinci tur təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, 4 ildən bir keçirilən yerli seçkilərdə seçicilər 81 bələdiyyədə sədr və üzvləri müəyyənləşdirir. Ölkədə sonuncu dəfə yerli seçkilər 2021-ci il oktyabrın 17-də keçirilib.