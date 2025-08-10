https://news.day.az/azerinews/1773215.html Şimali Makedoniyada yerli seçkilər oktyabrın 19-da keçiriləcək Şimali Makedoniyada yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər oktyabrın 19-da baş tutacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Makedoniya Parlament Assambleyasının sədri Afrim Qaşi qərar imzalayıb. Qərara əsasən, birinci turda nəticəsiz qalan bələdiyyələrdə noyabrın 2-də ikinci tur təşkil olunacaq.
Şimali Makedoniyada yerli seçkilər oktyabrın 19-da keçiriləcək
Şimali Makedoniyada yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər oktyabrın 19-da baş tutacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Makedoniya Parlament Assambleyasının sədri Afrim Qaşi qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, birinci turda nəticəsiz qalan bələdiyyələrdə noyabrın 2-də ikinci tur təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, 4 ildən bir keçirilən yerli seçkilərdə seçicilər 81 bələdiyyədə sədr və üzvləri müəyyənləşdirir. Ölkədə sonuncu dəfə yerli seçkilər 2021-ci il oktyabrın 17-də keçirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре