Xərçəngin ilk siqnalları - Diqqətli olun
Xərçəng - ən məkrli xəstəliklərdən biridir, çünki ilkin mərhələlərdə demək olar ki, heç bir əlamət verməyə bilər. Məhz buna görə də orqanizmin ilk xəbərdarlıq siqnallarını bilmək və onları laqeyd yanaşmamaq çox vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ən çox rast gəlinən əlamətlərdən biri qəfil və səbəbsiz çəki itkisidir. Əgər heç bir pəhriz və fiziki yüklənmə olmadan arıqlayırsınızsa, bu, orqanizmdə pozğunluqlardan, o cümlədən bədxassəli prosesin inkişafından xəbər verə bilər.
Başqa bir simptom - daimi yorğunluqdur. İnsan kifayət qədər yatsa, düzgün qidalansa belə, yenə də gücsüzlük hiss edə bilər. Bu xroniki halsızlıq bəzən orqanizmin şiş hüceyrələri ilə mübarizəyə enerji sərf etdiyini göstərə bilər.
Dəridə baş verən dəyişikliklərə də laqeyd yanaşmaq olmaz. Xallar, ləkələr, qeyri-adi səpkilər böyüyürsə, rəngini və ya formasını dəyişirsə, mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Bu, melanoma və ya digər dəri şişlərinin ilk əlaməti ola bilər.
Həyəcan siqnallarına dəri altında yaranan bərkimələr və yeni törəmələr də daxildir. Bir çox insan buna fikir vermir, halbuki bu "şişlər" çox vaxt xəstəliyin ilkin əlaməti olur.
Həzm və ya sidik ifrazı pozğunluqları da önəmli göstəricidir. Daimi qıcqırma, nəcis və ya sidikdə qan, udmada və ya defekasiyada çətinliklər ciddi narahatlıq doğurmalıdır. Bu əlamətlər mədə, bağırsaq və ya sidik-cinsiyyət sistemi xərçəngi ilə bağlı ola bilər.
Həftələrlə keçməyən öskürək, xüsusən qan və ya sinə ağrısı ilə müşayiət olunursa, ağciyərlərdə onkoloji proseslərin göstəricisi ola bilər.
Xərçəngin məkrli tərəfi ondadır ki, çox vaxt adi narahatlıqların arxasında gizlənir. Məhz buna görə də müntəzəm müayinələr və öz orqanizminə diqqətli yanaşmaq erkən diaqnostikada əsas rol oynayır. Xəstəlik nə qədər tez aşkar edilsə, uğurlu müalicə şansı bir o qədər yüksək olar.
