Bir evdən 6 uşaq məktəbə getdi

Zərdabın Sarıqaya kəndində bir ailədən 6 uşaq məktəbə gedib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Yeni tədris ilinə başlayan uşaqlardan 4-ü qız, 2-si oğlandır.

Qeyd olunub ki, uşaqlar Sarıqaya kənd orta məktəbinin müəllimi Amil Mustafayevin övladlarıdır. Onun 7 uşağı var, sonuncu azyaşlıdır.