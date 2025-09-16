https://news.day.az/azerinews/1780725.html Bir evdən 6 uşaq məktəbə getdi Zərdabın Sarıqaya kəndində bir ailədən 6 uşaq məktəbə gedib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Yeni tədris ilinə başlayan uşaqlardan 4-ü qız, 2-si oğlandır. Qeyd olunub ki, uşaqlar Sarıqaya kənd orta məktəbinin müəllimi Amil Mustafayevin övladlarıdır. Onun 7 uşağı var, sonuncu azyaşlıdır.
