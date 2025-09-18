"Bütün xəstəliklərin çarəsi budur" - Tanınmış həkim
Ömrü uzatmağın yolu fiziki aktivlikdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu həm də aparıcılıqla məşğul olan rusiyalı həkim Aleksandr Myasnikov söyləyib.
"Bütün xəstəliklərin çarəsi fiziki aktivlikdir. Müxtəlif sorğularda insanlara ömrü uzadan amillər kimi dərman, diet və kalori məhdudiyyəti göstərilsə də, doğru cavab fiziki hərəkətlilikdir. Hərəkətsizlik ölüm səbəbləri arasında üçüncü yerdədir və xərçəng, ürək-damar xəstəliklərinin inkişafına yol açır".
Həkim həmçinin sağlamlığı yaxşılaşdırmağın ən sadə yollarından birinin gəzinti olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, hətta liftdən istifadə etmək əvəzinə pilləkənlə qalxıb-enmək belə sağlamlığa faydalıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре