https://news.day.az/azerinews/1783179.html "Qaynanam məni oxumağa alıb, yemək bişirməyə yox" Əməkdar artist Könül Kərimovanın qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində verdiyi açıqlama maraqla qarşılanıb. "Mətbəxi sevən adamam. Bəlkə də səhnədə olmazdım. Doğma xalam qayınanam olub. Onun təkidi ilə səhnəyə qayıtdım. Hətta belə bir xəbər göndərmişdi ki, mən Könülü oxumağına görə almışam. Qazın yanından çəkilsin işi ilə məşğul olsun.
"Qaynanam məni oxumağa alıb, yemək bişirməyə yox"
Əməkdar artist Könül Kərimovanın qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində verdiyi açıqlama maraqla qarşılanıb.
"Mətbəxi sevən adamam. Bəlkə də səhnədə olmazdım. Doğma xalam qayınanam olub. Onun təkidi ilə səhnəyə qayıtdım. Hətta belə bir xəbər göndərmişdi ki, mən Könülü oxumağına görə almışam. Qazın yanından çəkilsin işi ilə məşğul olsun.
Belə qayınanalar var, yoxsa mənim kimi... Deyirəm gəlinim müğənni olmasın".
Sənətçinin etirafları maraqla qarşılanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре