"Universitet müəllimlərindən 10 dəfə çox QAZANIRAM"
Aşıq Namiq Fərhadoğlu iddialı açıqlamalar verib.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi ona ünvanlanan təhsil ocaqalrında niyə dərs deməməsi barədə sualı cavablandırıb.
Saz ifaçısının fikirləri müzakirələr yaradıb:
"Mən kimdənsə söz götürməyi sevmirəm. Bir neçə kanalda işləmişəm. İclas olanda kanal rəhbərliyi çağırırdı. Deyirdim ki, sözünüz varsa, telefonla yığıb deyin. Mən sənətkaram, ustad oğluyam. Universitedə dərs deyib, kiməsə belə getdin, niyə elə etdin demək, səhər 9-da barmağımı stola vurmaq mənlik deyil. Müəllimlər hamısı gözəldir, mən tabe olmağı sevmirəm. Uca rəbbimə tabeyəm. Onun qarşısında baş əyirəm. Digər baş əydiklərim atam-anamdır. ƏlhəmdülAllah 50 uşaq hazırlaşıdırıram. Universitet müəllimlərindən 10 dəfə çox qazanıram. Ona görə əlavə şeylərə htiyacım yoxdur".
