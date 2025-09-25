https://news.day.az/azerinews/1783317.html Prezident İlham Əliyev: Regional bağlantılar davamlı sülh istiqamətində baxışlarımızın əsasını təşkil edir Regional bağlantılar davamlı sülh istiqamətində baxışlarımızın əsasını təşkil edir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı səsləndirib.
"Vaşinqton Sammitinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizindən maneəsiz keçidi təmin edəcək və regional bağlantıları möhkəmləndirəcək "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu"dur (TRIPP)", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
