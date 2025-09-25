https://news.day.az/azerinews/1783353.html Azərbaycan və Bəhreyn arasında viza tələbi ləğv edilib - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri Dr. Əbdüllətif bin Rəşid Əz-Zayani ilə görüş keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan ilə Bəhreyn arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, həmçinin regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşün yekununda nazirlər "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Bəhreyn Krallığının Hökuməti arasında diplomatik pasport sahibləri üçün vizadan azadolma haqqında Saziş" imzalayıblar.
