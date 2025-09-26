https://news.day.az/azerinews/1783359.html Tovuzda yanğın hadisəsi baş verib Tovuz rayonunun Abulbəyli kəndində yanğın qeydə alınıb. AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinin məlumatına görə, kənd sakini M. Məmmədovaya məxsus 185 m² sahəsi olan evdə yanğın baş verib. Hadisə yerinə FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Tovuz rayon dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib.
Yanğın zamanı 185 m² olan evin 125 m² hissəsi əşyaları ilə birlikdə tamamilə yanıb.
Yaxınlıqda olan evlər yağından mühafizə edilib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
