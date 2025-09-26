https://news.day.az/azerinews/1783368.html FIFA 2026-cı il dünya çempionatının maskotlarını təqdim edib FIFA 2026-cı il dünya çempionatının rəsmi maskotlarını təqdim edib. Day.Az xəbər verir ki, mundial Kanada, ABŞ və Meksikada keçiriləcək və hər maskot ev sahibi ölkəni simvollaşdırır. Kanadanı qapıçı sığın Meypl, Meksikanı hücumçu yaquar Zayu, ABŞ-ni isə müdafiəçi ağbaş qartal Klatç təmsil edir.
FIFA 2026-cı il dünya çempionatının maskotlarını təqdim edib
FIFA 2026-cı il dünya çempionatının rəsmi maskotlarını təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, mundial Kanada, ABŞ və Meksikada keçiriləcək və hər maskot ev sahibi ölkəni simvollaşdırır.
Kanadanı qapıçı sığın Meypl, Meksikanı hücumçu yaquar Zayu, ABŞ-ni isə müdafiəçi ağbaş qartal Klatç təmsil edir.
Qeyd olunur ki, dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək davam edəcək və ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре