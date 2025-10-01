Soyuqdəymə zamanı bu qidaları yeməyin!
Havaların soyuması ilə birlikdə artan soyuqdəymə və qrip hallarına qarşı həkimlər qida seçiminin vacibliyini vurğulayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi qidalar xəstəliyin gedişatını ağırlaşdıra və bədən müdafiəsini zəiflədə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qadağan olunan əsas qidalar
Şəkərli və qazlı içkilər - İmmuniteti zəiflədərək bədənin viruslara qarşı müqavimətini azaldır.
Yağlı və qızardılmış yeməklər - Həzm sistemini yükləyir və bədən enerjisini xəstəliklə mübarizədən uzaqlaşdırır.
Soyuq içkilər və dondurulmuş məhsullar - Boğaz və burun yollarını iltihablandıraraq simptomları gücləndirir.
Çox duzlu məhsullar - Bədənin su balansını pozaraq öskürək və boğaz ağrısını artırır.
Spirtli içkilər - İmmuniteti zəiflədərək xəstəliklə mübarizəni çətinləşdirir.
Mütəxəssislər xəstələrə isti və yüngül qidalar, meyvə və tərəvəzlər, həmçinin bol maye qəbulunu tövsiyə edirlər. Həmçinin istirahət və yuxu rejiminə diqqət yetirmək də bərpa prosesini sürətləndirir.
Həkimlər qeyd edir: Qida seçimində diqqətli olmaq yalnız simptomları yüngülləşdirmir, həm də xəstəliyin müddətini qısalda bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре