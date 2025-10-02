https://news.day.az/azerinews/1785098.html Səbinə Ərəbli Xankəndiyə köçdü - SƏBƏB - VİDEO Müğənni Səbinə Ərəbli Bakıdan köçüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "Günə uğurla" verilişinə telefonla qoşularaq deyib. O bildirib ki, artıq Xankəndidə yaşayır: "Bir həftədir köçmüşəm Xankəndiyə, burada yaşayıram. Qarabağ Universitetində dərs deyirəm. Fəxr edirəm ki, doğma Qarabağımızda çalışıram. Bu, arzularımdan biri idi".
