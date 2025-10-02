Səbinə Ərəbli Xankəndiyə köçdü

Müğənni Səbinə Ərəbli Bakıdan köçüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "Günə uğurla" verilişinə telefonla qoşularaq deyib.

O bildirib ki, artıq Xankəndidə yaşayır: "Bir həftədir köçmüşəm Xankəndiyə, burada yaşayıram. Qarabağ Universitetində dərs deyirəm. Fəxr edirəm ki, doğma Qarabağımızda çalışıram. Bu, arzularımdan biri idi".