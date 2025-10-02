“Qarabağ” ən çox xal toplayan komandaların siyahısında
UEFA Çempionlar Liqasının rəsmi feysbuk səhifəsi ikinci turdan sonra turnir cədvəlinin ən çox xal toplayan komandalarını paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" 6 xalla siyahıda 6-cı yerdə qərarlaşıb.
Belə ki, Ağdam təmsilçisi "Benfika" və "Kopanhagen" matçlarında rəqib qapılarından 5 top keçirməyi bacarıb.
Xatırladaq ki, 2-ci turun yekununa əsasən, cəmi 6 komanda hər iki matçda qələbə qazanıb ki, onlardan da biri də "Qarabağ"dır.
Qeyd edək ki, ÇL-in Liqa mərhələsində ilk 8 yeri tutan komanda birbaşa 1/8 finala, 9-24-cü yeri tutanlar isə pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanır. 25-36-cı yeri tutanlar avrokuboklarda çıxışlarını başa vururlar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре