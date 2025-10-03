Kreditə görə zamin duran şəxsin ölkədən çıxışına qadağa qoyula bilər? - VİDEO
Böyük məbləğlərdə kredit götürərkən banklar zamin təmin tələb edir. Borcalan borcu ödəmədikdə isə zamin duran şəxs bank tərəfindən narahat edilir.
Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, kredit müqavilələrinə zamin duran şəxslərin də borcalan kimi məsuliyyət daşıdığı, xüsusilə onların ölkədən çıxışına qadağa qoyulması məsələsi gündəmə gəlib.
Bəs kredit müqaviləsinə zamin duran şəxsin ölkədən çıxışına qadağa qoyula bilərmi?
İqtisadçı-ekspert Əkrəm Həsənov deyib ki, həm borcalan, həm də zamin yalnız məhkəmə qərarı olduqda borcu ödəməyə məcbur edilə bilər. Əgər zamin və ya borcalan borcu ödəmək imkanına malik olsa, lakin bilərəkdən bundan yayınsa, o halda onların ölkədən çıxışına qadağa qoyula bilər.
Ekspert bildirib ki, yalnız üzrsüz səbəbdən borc ödənilmədikdə ölkədən çıxışa qadağa qoyula bilər. Əgər vətəndaşın pulu yoxdursa, bu üzrlü səbəb sayılır.
Qeyd edək ki, kredit müqavilələrində zaminlə borcalanın öhdəlikləri eynidir.
Daha ətraflı videomaterialda:
