Avtomobildə gizli TƏHLÜKƏ – Bu hallarda nəqliyyat vasitələri partlaya bilər
Avtomobillərdə yanğın və partlayış hallarının artması sürücülərin təhlükəsizlik məsələlərinə diqqəti artırıb.
Bəs hansı nəqliyyat vasitələrində bu risk daha yüksək olur?
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Bizim.Media-ya açıqlama verən nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov bildirib ki, ilk növbədə elektrik sisteminə müdaxilə edilən avtomobillər risk qrupuna daxildir:
"Elektrikinə müdaxilə edilən istənilən nəqliyyat vasitəsi təhlükəli sayılır. Onun elektrikində hər hansı nasazlıq yaranarsa, bu, partlayışa, yanğına və digər mənfi hallara gətirib çıxara bilər" - deyə ekspert vurğulayıb.
Aslan Əsədov qeyd edib ki, texniki baxımdan təmir olunmuş, lakin standartlara cavab verməyən avtomobillər də ciddi təhlükə yaradır:
"Yanğın təhlükəsi olan nəqliyyat vasitələri ilə sürücülər xüsusilə ehtiyatlı davranmalıdır. Ən önəmli məsələ təhlükəlilik meyarının düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Həmçinin istər nasazlığı olan, istərsə də saz vəziyyətdə görünən avtomobillər mütləq texniki baxışdan keçirilməlidir", - deyə o, əlavə edib.
Ekspertin sözlərinə görə, hansısa markanı xüsusi olaraq "təhlükəli" adlandırmaq düzgün deyil. Təhlükə əsasən avtomobilin texniki vəziyyətindən və elektrik sistemindəki dəyişikliklərdən qaynaqlanır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре