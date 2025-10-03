https://news.day.az/azerinews/1785255.html Buzovnadakı qəzada həlak olan 27 yaşlı Aydının FOTOSU Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 28-i Buzovna qəsəbəsində baş vermiş ağır yol qəzasında 27 yaşlı Aydın Gülağa oğlu Nəcəfov həlak olub. Day.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, idarəetmədən çıxaraq hasara çırpılan "BMW" markalı avtomobilin sürücüsünün fotoları yayılıb.
Buzovnadakı qəzada həlak olan 27 yaşlı Aydının FOTOSU
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 28-i Buzovna qəsəbəsində baş vermiş ağır yol qəzasında 27 yaşlı Aydın Gülağa oğlu Nəcəfov həlak olub.
Day.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, idarəetmədən çıxaraq hasara çırpılan "BMW" markalı avtomobilin sürücüsünün fotoları yayılıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl hadisə anını əks etdirən görüntülər də yayılmışdı. Görüntülərdən məlum olur ki, sürətlə hərəkətdə olan avtomobil manevr edərkən sürücü nəzarəti itirib və nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq səkiyə doğru istiqamətlənib.
Faciəvi şəkildə həyatını itirən gəncin fotolarını təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре