https://news.day.az/azerinews/1785284.html Bakıda qəbirstanlığa cadu basdıran qadınların görüntüləri yayıldı - VİDEO Bakının Binə qəsəbəsində qəbirstanlığa cadu basdıran qadınların görüntüləri yayılıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan videoda iki qadının qəbirlərin altına cadu basdırdığı görünür. Onlar yanmış vəziyyətdə olan gəlinciyi paketə bükərək məzarlardan birinin ayaq hissəsinə basdırıblar.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan videoda iki qadının qəbirlərin altına cadu basdırdığı görünür.
Onlar yanmış vəziyyətdə olan gəlinciyi paketə bükərək məzarlardan birinin ayaq hissəsinə basdırıblar. Sonra da qaçaraq ərazini tərk ediblər.
Görüntülər izləyicilərin sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb.
