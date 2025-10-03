https://news.day.az/azerinews/1785302.html Azərbaycan III MDB Oyunlarında növbəti qızıl medalı qazanıb Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Maqsud Mahsudov III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, o, kişilərin fərdi yarışında 60.190 xal toplayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Daha əvvəl Selcan Mahsudova qadınların fərdi yarışında bürünc medal qazanmışdı
