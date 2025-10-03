https://news.day.az/azerinews/1785369.html DİN, DSX və DGK-da olan səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyinə də verilib "Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının məhv edilməsi Qaydası"nda dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, məhv edilməsi nəzərdə tutulan narkotik vasitələrdən Ədliyyə Nazirliyinin kinoloji xidmətləri tərəfindən kinoloji xidmət itlərinin narkotik vasitələrin axtarışı üzrə aparılan təlimlərində istifadə olunacaq.
Daha əvvəl bu səlahiyyət yalnız Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus idi.
