Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün atılan addımları dəstəkləyirik

Cənubi Qafqazdakı hadisələri sadəcə izləməklə yetinmirik, bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün atılan addımları səmimiyyətlə dəstəkləyirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşünda çıxışı zamanı deyib.

"Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustun 8-də imzalanan Birgə Bəyannaməni bu minvalda xeyirli bir addım olaraq görür, davamlılığın gəlməsini arzulayırıq", - deyə o qeyd edib.