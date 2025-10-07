https://news.day.az/azerinews/1786283.html Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün atılan addımları dəstəkləyirik – Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cənubi Qafqazdakı hadisələri sadəcə izləməklə yetinmirik, bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün atılan addımları səmimiyyətlə dəstəkləyirik.
Cənubi Qafqazdakı hadisələri sadəcə izləməklə yetinmirik, bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün atılan addımları səmimiyyətlə dəstəkləyirik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşünda çıxışı zamanı deyib.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustun 8-də imzalanan Birgə Bəyannaməni bu minvalda xeyirli bir addım olaraq görür, davamlılığın gəlməsini arzulayırıq", - deyə o qeyd edib.
