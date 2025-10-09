Jurnalist Elçin Alıoğluna qarşı sui-qəsd hazırlanıb
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində "Trend" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin direktor müavini, "Baku Network" analitik platformasının rəhbəri, Azərbaycanın aparıcı siyasi şərhçilərindən və beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində ekspertlərindən biri olan Elçin Alıoğluna qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.
Məhkəməyə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28-ci (cinayətə cəhd) və 277-ci (dövlət xadimi və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd) maddələri üzrə ittiham olunan Sarıcanov Abülfəzl Azər oğluna qarşı cinayət işi təqdim edilib. İstintaqın məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxs Elçin Alıoğluna qarşı hücumu məqsədyönlü şəkildə hazırlayaraq, cinayətin vaxtını və detalları diqqətlə planlaşdırıb.
Bu gün hakim Səbinə Adil qızı Məmmədzadənin sədrliyi, hakimlər Eldar Hüseyn oğlu İsmayılov və Sabir Sübhi oğlu Hüseynovun iştirakı ilə keçirilən hazırlıq iclasında tərəflərin mövqeləri dəqiqləşdirilib və işin gələcək baxış qaydası müəyyən edilib.
İlkin məlumatlara əsasən, istintaq belə qənaətə gəlib ki, sui-qəsd cəhdinin motivi birbaşa jurnalistin peşəkar fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Elçin Alıoğlu Azərbaycan əleyhinə informasiya kampaniyalarını və Bakıya qarşı yönəlmiş geosiyasi manipulyasiyaları ifşa edən analitik yazıları ilə tanınır.
Elçin Alıoğlu həm Azərbaycanda, həm də ölkə hüdudlarından kənarda yaxşı tanınan simadır. Onun analitik tədqiqatları enerji təhlükəsizliyindən və Cənubi Qafqazın post-müharibə dövründəki düzənindən tutmuş, Azərbaycana qarşı ideoloji təzyiq mexanizmlərinə qədər geniş mövzuları ehtiva edir. Öz materiallarında o, dəfələrlə təhrif olunmuş narrativlər yayan xarici QHT və media strukturlarının fəaliyyətini tənqid edib və ölkənin informasiya suverenliyinin və media gigiyenasının gücləndirilməsinə çağırıb.
Ekspertlərin fikrincə, Alıoğlunun həyatına sui-qəsd cəhdi, xüsusilə informasiya məkanının kəskin ideoloji mübarizə arenasına çevrildiyi bir dövrdə, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasını qorxutmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir.
