https://news.day.az/azerinews/1786829.html Azərbaycanda regionun ən böyük data mərkəzlərinin istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlandı Azərbaycanda bu ildən etibarən iki yeni data mərkəzinin tikintisi işlərinə başlanılıb. Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bunu "AzInTelecom"un Kommersiya departamentinin direktoru Fərrux Fərəcullayev Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.
Azərbaycanda regionun ən böyük data mərkəzlərinin istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlandı
Azərbaycanda bu ildən etibarən iki yeni data mərkəzinin tikintisi işlərinə başlanılıb.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bunu "AzInTelecom"un Kommersiya departamentinin direktoru Fərrux Fərəcullayev Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.
O vurğulayıb ki, 2027-ci ilə kimi tikinti proseslərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır: "Bunlar təkcə Azərbaycanda deyil, regionda ən böyük data mərkəzləri olacaqlar. Onlardan biri Hacıqabul, digəri isə Abşeron rayonu ərazisində yerləşəcək".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре