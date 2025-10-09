Bəzi keytrinq şirkətləri qida təhlükəsizliyi tələblərinə əməl etmir – XƏBƏRDARLIQ
İstehlakçıların təhlükəsiz və keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin edilməsi, həmçinin qida məhsullarının emalı və çatdırılması xidmətlərinin qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun təşkili Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Təəssüflə qeyd edək ki, Agentlik tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı bir sıra keytrinq şirkətlərinin qaydalara əməl etmədiyi və ciddi nöqsanlara yol verdiyi aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirilib.
"Yoxlamalar zamanı çoxsaylı uyğunsuzluq faktları müəyyən edilib.
Aşkar edilmiş əsas uyğunsuzluqlar aşağıdakılardır:
− müəssisənin qeydiyyata alınmadan fəaliyyət göstərməsi;
− mətbəxdə sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətin qənaətbəxş olmaması;
− texnoloji ardıcıllıq prinsipinə əməl olunmaması;
− xammal və hazır məhsulların üzərində etiket məlumatlarının olmaması;
− xammalların müşayiətedici sənədlərinin olmaması;
− yararlılıq müddəti bitmiş məhsulların mövcud olması;
− məhsulların saxlanma qaydalarına əməl olunmaması;
− dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılmaması;
− işçi heyətin ilkin və dövrü tibbi müayinədən keçməməsi.
Faktlarla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Nöqsan aşkarlanan 12 müəssisənin vəzifəli şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.
Agentlik bir daha xəbərdarlıq edir ki, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Qaydalara əməl olunmadığı təqdirdə kütləvi zəhərlənmə, insan həyat və sağlamlığı üçün risklər yarana bilər. Xüsusilə kütləvi tədbirlər zamanı, eləcə də təlim-tədris müəssisələrini qida məhsulları ilə təchiz edən keytrinq şirkətlərində qeydə alınan nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində icrası məcburi göstərişlər verilir. Nəzarət tədbirləri davam etdirilir",- deyə Agentlikdən qeyd edilib.
