https://news.day.az/azerinews/1787191.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib. O bildirib ki, payız sessiyasının növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək.
