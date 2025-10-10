Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib.

O bildirib ki, payız sessiyasının növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək.