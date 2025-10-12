https://news.day.az/azerinews/1787584.html Hacıqabulda iki yük maşını toqquşub, ölən və yaralanan var - VİDEO Hacıqabulda iki yük maşını toqquşub, ölən və yaralanan var. APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistralının Qaras və Padar kəndlərindən keçən hissəsində baş verib. "AzəriMed" QSC-yə məxsus "İsuzu" markalı avtomobil arxadan "KamAZ" markalı avtomobilə çırpılıb.
Hacıqabulda iki yük maşını toqquşub, ölən və yaralanan var.
APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistralının Qaras və Padar kəndlərindən keçən hissəsində baş verib.
"AzəriMed" QSC-yə məxsus "İsuzu" markalı avtomobil arxadan "KamAZ" markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə "İsuzu"-nun sürücüsü Bakı sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Sadıqov Sadıq Vasif oğlu hadisə yerində ölüb. Sərnişin Goranboy sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Asanov Aslan Mikayıl oğlu Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
