"Komedixana"nın aktyoru ilk dəfə qızını GÖSTƏRDİ - VİDEO
"Komedixana"nın sevilən simalarından olan Mənsur Şərifin görüntüsü marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor ilk dəfə qız övladını göstərib.
Sənətçinin qızı ilə səmimi və əyləncəli anlarının videosuna çoxsaylı bəyənmələr gəlib və şərhlər yazılıb.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
