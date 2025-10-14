"Komedixana"nın aktyoru ilk dəfə qızını

"Komedixana"nın sevilən simalarından olan Mənsur Şərifin görüntüsü marağa səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor ilk dəfə qız övladını göstərib.

Sənətçinin qızı ilə səmimi və əyləncəli anlarının videosuna çoxsaylı bəyənmələr gəlib və şərhlər yazılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik: