20 dəqiqə belə kifayətdir - Təbiətdə olmağın 4 FAYDASI
Araşdırmalar göstərir ki, təbiətdə vaxt keçirmək üçün saatlarla gəzməyə ehtiyac yoxdur - yalnız 20 dəqiqə belə bədən və zehniniz üçün əhəmiyyətli faydalar yaradır.
Day.Az sizə həmin faydaları təqdim edir:
1. Stressi azaldır və rahatlaşdırır
Yaşıl meşələr, ağaclar və quş səsləri avtonom sinir sistemini sakitləşdirir, qan təzyiqini azaldır və ürək ritmini normallaşdırır. Həftədə ən azı 120 dəqiqə təbiətdə vaxt keçirənlər daha sağlam və psixoloji olaraq rahat olur.
2. Hormonları tənzimləyir
Açıq havada olmaq kortizol və adrenalin səviyyələrini aşağı salır, təbii öldürücü hüceyrələrin sayını artırır və immunitet sisteminə müsbət təsir göstərir.
3. Təbiətin qoxusu sakitləşdirir
Şam ağaclarının və torpağın qoxusu yalnız 90 saniyədə sakitlik gətirir və bu təsir təxminən 10 dəqiqə davam edir. Hətta körpələr də bəzi təbii qoxularla rahatlaşa bilir.
4. Bağırsaq sağlamlığını gücləndirir
Torpaq və bitkilərdəki yaxşı bakteriyalar bağırsaq mikrobiomunu zənginləşdirir, immuniteti gücləndirir və psixi sağlamlığı dəstəkləyir.
