Belarus Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək Belarus Respublikasının Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç oktyabrın 28-də Azərbaycana səfər edəcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində iqtisadiyyat, sənaye və humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir. Xəbər yenilənəcək
