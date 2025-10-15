Belarus Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək

Belarus Respublikasının Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç oktyabrın 28-də Azərbaycana səfər edəcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində iqtisadiyyat, sənaye və humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir.

Xəbər yenilənəcək