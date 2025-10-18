https://news.day.az/azerinews/1789036.html Xatirə İslam canlı ifası ilə DİQQƏT ÇƏKDİ - VİDEO Tanınmış müğənni Xatirə İslam canlı efirdəki ifası ilə izləyicilərin diqqətini çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi televiziya verilişlərinin birində muğam ifa edərək həm tamaşaçıların, həm də sosial media istifadəçilərinin böyük rəğbətini qazanıb.
Xatirə İslamın bu ifası qısa zamanda sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və minlərlə bəyənmə toplayıb.
İzləyicilər onun səs tembrini və muğama fərqli yanaşmasını xüsusi olaraq tərifləyiblər.
Qeyd edək ki, Xatirə İslam mərhum Xalq artisti İslam Rzayevdən muğam dərsləri alıb.
