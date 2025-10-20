Bakı və Astana arasındakı münasibətlər öz inkişafının zirvəsindədir - Qazaxıstanlı ekspert
Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı münasibətlər öz inkişafının zirvəsindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın Avrasiya İnteqrasiyası İnstitutunun eksperti Əminə Kosbayeva Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ərəfəsində Trend-in Astanaya ezam olunmuş xüsusi müxbirinə deyib.
"Əməkdaşlığın ən müxtəlif istiqamətlərini əhatə edən çoxsaylı sazişlər bağlanıb. Xüsusilə magistral nəqliyyat marşrutları sahəsində fəal işlər nəzərə çarpır - hər iki ölkə Orta Dəhlizin inkişafında həlledici rol oynayır. Bu gün ikitərəfli münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır," - deyə o qeyd edib.
Kosbayeva vurğulayıb ki, ikitərəfli əməkdaşlığın potensialı böyükdür və bunu statistika da təsdiqləyir.
"2020-ci ildən bəri Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi 5 dəfə artıb. Bu, heyranedici nəticədir, hərçənd bəziləri bunu qeyri-kafi hesab edə bilər, belə ki, hər iki ölkənin məqsədi ticarət dövriyyəsini bir milyard dollara çatdırmaqdır. Bununla belə, bu məqsədə çatmaq üçün həm potensial, həm də imkanlar mövcuddur", - deyə ekspert bildirib.
Kosbayeva əlavə edib ki, Azərbaycanın sənaye sektorundakı sabit artım ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açır.
"Xüsusilə səfər çərçivəsində Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunun keçirilməsinin gözlənildiyini qeyd etməyə dəyər. Düşünürəm ki, bu tədbir dövlətlərarası səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların praktik müstəviyə - hər iki ölkənin şirkətləri arasında real müqavilələrə və sazişlərə çevrilməsinə imkan verəcək mühüm mərhələ olacaq", - deyə o əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре