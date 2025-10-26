https://news.day.az/azerinews/1790959.html Luvr muzeyindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb 19 oktyabrda Luvr muzeyində baş verən oğurluqla şübhəli bilinən ən azı bir nəfər həbs edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "France Inter" istintaqa yaxın mənbəyə istinadən xəbər verib. "Le Figaro" qəzeti qeyd edib ki, ikinci şübhəli Sen-Sen-Denis departamentində saxlanılıb.
19 oktyabrda Luvr muzeyində baş verən oğurluqla şübhəli bilinən ən azı bir nəfər həbs edilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "France Inter" istintaqa yaxın mənbəyə istinadən xəbər verib.
"Le Figaro" qəzeti qeyd edib ki, ikinci şübhəli Sen-Sen-Denis departamentində saxlanılıb. İş üzrə ümumilikdə dörd şübhəli şəxs axtarışa verilib.
Həbs prosessi 25 oktyabr axşamı Parisin Rua-Şarl de Qoll hava limanında baş tutub. Saxlanılanlar mütəşəkkil oğurluq və sui-qəsd ittihamları ilə həbs olunublar. İki şübhəli şəxsin axtarışı davam edir.
