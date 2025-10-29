Azərbaycan və Oman diplomatik pasportlara malik şəxsləri qarşılıqlı vizadan azad edəcək

Azərbaycan və Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş və konsulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirlib ki, bu da ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində növbəti addımdır.