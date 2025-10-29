https://news.day.az/azerinews/1791681.html Azərbaycan və Oman diplomatik pasportlara malik şəxsləri qarşılıqlı vizadan azad edəcək - FOTO Azərbaycan və Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş və konsulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Azərbaycan və Oman diplomatik pasportlara malik şəxsləri qarşılıqlı vizadan azad edəcək - FOTO
Azərbaycan və Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş və konsulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, bu da ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində növbəti addımdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре