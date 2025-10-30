Bakının bu ərazisində binaların sökülməsinə başlanıldı - Kompensasiya veriləcək - VİDEO
Bakıda daha bir ərazidə binalar plana düşüb, söküntü işlərinə başlanır.
Day.Az xəbər verir ki, söhbət paytaxtın Nizami rayonundakı istismar müddətini başa vurmuş 5 mərtəbəli bir neçə yaşayış binasından gedir.
Köhnə tikili binaların sökülməsi sakinlər tərəfindən müsbət qarşılanır.
Layihəni həyata keçirən "Kursus Nizami" MTK-dan "Xəzər Xəbər"ə bildirildi ki, ərazidə 5 binanın söküntüsü baş tutacaq. 5 mərtəbəli köhnə binaları, yeni 16 mərtəbəli binalar əvəzləyəcək.
Sakinlərlə müqavilələr bağlanıb, buna uyğun olaraq bəziləri kompensasiya, bəziləri də inşa olunacaq yeni binadan mənzillərlə təmin olunacaqlar.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
