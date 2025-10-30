https://news.day.az/azerinews/1791839.html Azərbaycanın xarici işlər naziri özbəkistanlı həmkarı ilə görüşüb Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistana işgüzar səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Baxtiyor Saidovla görüşüb. Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirlər ortaq tarix, mədəniyyət və qarşılıqlı etimada əsaslanan strateji tərəfdaşlığı daha da möhkəmləndirmək, həmçinin ticarət, enerji, nəqliyyat, təhsil və əlaqəlilik sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək əzmini bir daha təsdiqləyiblər.
Vurğulanıb ki, bu əməkdaşlıq bölgələrimizdə sülhə və dayanıqlı inkişafa töhfə verəcək.
