Əllərin və ayaqların rənginin dəyişməsi xəstəliyə işarədir
Əllərin və ayaqların rənginin dəyişməsi orqanizmdə ciddi problemlərin ilk əlamətlərindən biri ola bilər. Bu hal sadəcə soyuğa reaksiya kimi görünə bilsə də, bəzən qan dövranı pozğunluğu, sinir sistemi problemi və ya endokrin xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, əllərin və ayaqların göyərməsi, solğunlaşması və ya bənövşəyi rəng alması qan damarlarında qan axınının zəifləməsi ilə bağlı olur. Bu, xüsusilə aşağı təzyiq, soyuq havaya məruz qalma və ya qan damarlarının daralması zamanı baş verir.
Uzmanlar bildirirlər ki, bu simptomlar bəzən Raynaud sindromu adlanan damar xəstəliyinin göstəricisidir. Bu sindrom zamanı soyuq və ya stress təsiri altında barmaqlar ağarır, sonra göyərir və qızarır. Bu proses təkrarlayıcı xarakter daşıyır və müalicə olunmadıqda toxuma zədələnməsinə səbəb ola bilər.
Rəng dəyişiklikləri həmçinin dəmir, B12 vitamini və fol turşusu çatışmazlığı ilə də əlaqəli ola bilər. Bu vəziyyətlərdə qan hüceyrələrinin istehsalı azalır və dərinin solğun görünməsi yaranır.
Nə zaman həkimə müraciət etməli?
Əgər əllər və ayaqlar tez-tez rəng dəyişdirirsə, soyuq və ya istilik fərqi olmadan bu hal təkrarlanırsa, bu, daha ciddi damar və ya endokrin problemlərinə işarə edə bilər. Mütəxəssislər belə hallarda terapevt və ya damar cərrahına müraciət etməyi tövsiyə edir.
Profilaktika üçün tövsiyələr
Qan dövranını artırmaq üçün hərəkətdə qalmaq,
Siqaretdən uzaq durmaq,
Bədən istiliyini qorumaq,
Vitamin və mineralların balanslı qəbulu vacib sayılır.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, əllərin və ayaqların rəngi bədənin gizli siqnalıdır - bu siqnalları vaxtında anlamaq sağlamlığın qorunmasında əsas rol oynayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре