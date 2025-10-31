Qəzada ölən müğənninin son GÖRÜNTÜLƏRİ

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə paytaxtın Səbail rayonu ərazisində tanınmış müğənni Vlada Axundova yol qəzasıda ölüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin sosial şəbəkə hesabında son paylaşımları diqqət çəkib.

O, iştirak etdiyi məclislərdən görüntülərini yaymışdı. 

Həmin paylaşımları təqdim edirik: