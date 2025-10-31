https://news.day.az/azerinews/1792141.html Qəzada ölən müğənninin son GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə paytaxtın Səbail rayonu ərazisində tanınmış müğənni Vlada Axundova yol qəzasıda ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin sosial şəbəkə hesabında son paylaşımları diqqət çəkib. O, iştirak etdiyi məclislərdən görüntülərini yaymışdı. Həmin paylaşımları təqdim edirik:
Qəzada ölən müğənninin son GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə paytaxtın Səbail rayonu ərazisində tanınmış müğənni Vlada Axundova yol qəzasıda ölüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin sosial şəbəkə hesabında son paylaşımları diqqət çəkib.
O, iştirak etdiyi məclislərdən görüntülərini yaymışdı.
Həmin paylaşımları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре